رائحة القهوة الإماراتية تجذب الزوار

المصدر: Ⅶ أبوظبي- منى خليفة

تعزف رائحة القهوة العربية أنغاماً أصيلة على مدخل جناح القهوة في معرض سيال الشرق الأوسط، ثقافة تتجسد بين الفنجان و«الدلة»، وتعكس روح الأصالة في المجتمع الإماراتي، وأصوات الرشاد تنسج طقوساً ثقافية عذبة كان لها الدور في جذب زوار جناح القهوة في المعرض.

وسط هذه الأجواء التقت «البيان» غاية الظاهري مؤلفة كتاب «صوت الرشاد»، وتحدثت حول مشاركتها في المعرض هذا العام قائلة: «أشارك في معرض سيال الشرق الأوسط لأول مرة، و أشارك هذا العام في الفعاليات بتقديم القهوة الإماراتية الأصيلة، والتي تحتوي على سبعة مكونات من إضافات للطعم والنكهة، ويطلق على فنجان القهوة المحضر بتلك الطريقة بـ«الفنجان المسبوع»، حيث يتم تحضير القهوة من 7 مكونات كالزعفران وماء الورد والعود والمسمار وغيرها تعزز نكهتها، وتعكس الثقافة الإماراتية التي تقوم على الكرم وحسن الضيافة.