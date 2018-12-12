عبدالله بن زايد يبحث ونظيره التونسي علاقات التعاون

المصدر: ■ أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس في المجالات كافة.

ومن جانبه، أكد خميس الجهيناوي، حرص الجمهورية التونسية على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.