شرطة رأس الخيمة تشارك في تقييم مشاريع طلبة «التقنية العُليا»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فريق عمل تقييم مشاريع تَخرُّج طلبة كليات التقنية العُليا برأس الخيمة، متمثلة في معهد تدريب الشرطة، وإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وكلٌ من العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والمقدم عمر العود الطنيجي نائب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وبحضور الدكتور يحيى الأنصاري مدير كليات التقنية العُليا برأس الخيمة، والهيئة الإدارية والتدريسية بكُليات التقنية العُليا، وعدد من الطلبة والخريجين.

وقال العقيد الدكتور ناصر البكر: «جاءت هذه المشاركة استكمالاً لجهود شرطة رأس الخيمة، المبذولة في دعم المعرفة، ونشر ثقافة اكتساب التعليم، وتطويره والارتقاء به نحو الجودة، عبر المشاركة في تقييم محتوى مشاريع طلبة كُليات التقنية العُليا، بغرض إعداد مشاريع متميزة حافلة بالإبداع والابتكار تساعد في دعم ثقافة الابتكار، وتسليح الطلبة بأفضل العلوم والمعارف، وتزويدهم بكافة المؤهلات التي تدعم العملية التعليمية».