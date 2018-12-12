انطلاق الدورة 3 لـ«اكسبو أصحاب الهمم» نوفمبر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات راعي معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، أن المعرض يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة، بجعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم، وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجعل دبي مدينة صديقة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا مع حلول العام 2020. ‬‬‬‬

جاء ذلك أثناء الإعلان عن انطلاق فعاليات المعرض في دورته الثالثة في شهر نوفمبر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأشار سموه إلى أن المعرض يهدف إلى جعل الإمارات ودبي، أكبر مركز لتزويد التكنولوجيا والمعدات والحلول الذكية الخاصة بأصحاب الهمم، إلى أسواق المنطقة واستقطاب المصنعين الدوليين لفتح مكاتب ومراكز تمثيلية لهم في الدولة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال سمو راعي المعرض: «هذا الحدث سيساهم بقوة في تمهيد الطريق أمام تعاون أكبر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومراكز أصحاب الهمم في الإمارات ودول العالم، من أجل توفير أفضل الخدمات والخيارات والحلول الذكية، لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا الكبير». ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تعاون

‪ويوفر المعرض الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، منصة متخصصة لعرض‪ ‬الخدمات والخطط المستقبلية للهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارات لتمكين أصحاب الهمم، البالغ عددهم نحو مليار نسمة حول العالم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية بينهم 50 مليوناً يعيشون في منطقة الشرق الأوسط‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويأتي الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورتيه السابقتين. ومن المتوقع أن يحقق هذا المعرض المتخصص، نمواً يزيد عن 15% مقارنة مع دورته الثانية.

بناء

ويتوافق المعرض مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى بناء الأمل، وبناء الحياة، وبناء المستقبل، وجعل الناس بجميع مشاربهم سعداء، فيما يستمد توجيهه من الهدف الذي وضعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامي إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم لأصحاب الهمم.

وسوف يجلب هذا المعرض أحدث ما توصل إليه العالم على صعيد الروبوتات والمنتجات التكنولوجية المساعدة، التي يمكن أن تقود الأشخاص من أصحاب الهمم لحياة أفضل وأكثر استقلالية. كما سيجلب المعرض خبراء دوليين في حقل الإعاقة لاستضافة جلسات تفاعلية تتناول حقوق أصحاب الهمم وتعالج قضاياهم وتمكينهم في لعب دورهم في بناء مجتمعاتهم وتشكيل حياتهم الخاصة وفق أفضل الظروف المعيشية.

وقال دانييل قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المسؤولة عن تنظيم المعرض : حصلنا على اهتمام قوي من الجهات الحكومية والشركات والمراكز المعنية في كافة أرجاء العالم.