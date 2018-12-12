حمدان بن محمـد: توجيهـات محمـد بن راشد تشجيع وتمكين الابتكار

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة تكريم سموه للفائزين في الدورة الـ 2 لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع: «أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتمثل بتشجيع وتمكين الابتكار وتوفير منصة لتبادل الأفكار الخلاقة في إدارة المشاريع».

ودون سموه بهذه المناسبة: «كرمنا اليوم الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع خلال أعمال الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، مستمرون في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تشجيع وتمكين الابتكار وتوفير منصة لتبادل الأفكار الخلاقة في إدارة المشاريع».

وأضاف سموه: «اطلعت خلال حضوري لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، على مجسمات لأهم المشاريع النموذجية في دبي التي ستلعب دوراً محورياً في دعم تطوير مشاريع النقل والبيئة والبنية التحتية في الإمارة، نريد أن تترك كل مشاريعنا بصمة عالمية متميزة».

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الفائزين في حفل ختام أعمال الدورة الـ 5 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي أقيم صباح أمس في مدينة جميرا في دبي، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، التي يبلغ مجموع جوائزها حوالي مليونين و600 ألف درهم وتهدف لاكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، من خلال تطوير منهجية إدارة المشاريع مبتكرة، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشاريع.

وبعد ذلك كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الفائزين بفئات جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

وفاز بجائزة أفضل مدير مشروع مبتكر الدكتور مايكل أوكونر من الولايات المتحدة الأميركية عن مشروع «لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأجهزة الطبية - مكتب إدارة المشاريع»، والذي يهدف لتحقيق التوافق مع برنامج الجودة الأوروبية وتشريع الأجهزة الطبية وتشريع جهاز التشخيص الأوروبي، ويشمل المشروع تنظيم عمل 4 مجموعات عمل و18 وحدة تنظيمية من خلال مكتب مؤسسي لإدارة المشاريع، بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية وتوفير مصدر موحد للمعلومات.

توسيع

وفاز بجائزة الفريق المبتكر فريق عمل مشروع «توسيع نظام الغاز الرئيس ـ المرحلة الأولى» في شركة أرامكو السعودية، ويعد المشروع أحد المشاريع الضخمة التي تم إنجازها من قبل مهندسين ومختصين في مجالات مختلفة، بهدف تطوير نظام لإدارة إنتاج الغاز الطبيعي استجابة لتوجه المملكة العربية السعودية لاستخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء عوضاً عن النفط الخام، وشمل المشروع أيضاً بناء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.

وعلى مستوى المؤسسات فازت بجائزة الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة امبلمنت الاستشارية، من مملكة الدنمارك، وذلك عن مشروع «نصف ـ الضعف»، والذي ساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة الدنماركية من خلال رفع درجة الدقة والابتكار والتطوير المستمر على المشاريع بشكل جذري، وتنفيذ المشاريع في نصف الوقت المحدد مع مضاعفة الأثر من تطبيق هذه المشاريع.

وذهبت جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة برامج المشاريع، لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن برنامج «مصفاة الطويلة للألومينا»، والذي يضم 3 مشاريع، هي المصفاة بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً، ومحطة تخزين رواسب بطاقة استيعابية تصل إلى مليونين و400 ألف طن سنوياً، ومشروع دمج البخار والطاقة لزيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 3 آلاف ميغاوات، لدعم المصفاة والمحطة.

محافظ المشاريع

وتوجت شركة «نستله» السويسرية بجائزة الفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع، وذلك عن محفظة مشاريع نستله لخدمات الأعمال، «محفظة إدارة المشاريع المتكاملة»، والتي تضم مشاريع استثمارية عالمية بقيمة 500 مليون فرنك سويسري، وتضم مشاريع أنظمة وتكنولوجيا المعلومات التقليدية، إضافة إلى مشاريع تحسين العمليات ومشاريع التحول المؤسسي.

وفي الفئة الأكاديمية، فازت الدكتورة يافيت بورتون، من الولايات المتحدة الأميركية، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع، عن مشروع درجة الماجستير في علوم إدارة رأس المال البشري التابع لجامعة كولومبيا للدراسات المهنية، ويعد البرنامج الأول من نوعه من حيث طريقة تصميمه وتوافقه مع احتياجات القطاع الصناعي.

التعلم التكراري

وفاز يوسف قطيط من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، ويناقش البحث العلاقة بين طريقة التعلم التكراري المتسلسل في المشاريع الاستكشافية والنضج في الابتكار والإبداع المؤسسي، والذي يساهم في فهم أوضح للأدوار الاستراتيجية للابتكار والاستكشاف في بيئة الأعمال الحالية شديدة التنافسية، حيث أصبح مجال الابتكار والاستكشاف ضرورة ذات أهمية قصوى للحفاظ على الأداء المتميز والمزايا التنافسية للمؤسسات في مختلف القطاعات والصناعات.

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشركاء المنظمين والرعاة الذين لعبوا دوراً فعّالاً في إنجاح المنتدى، ثم التقطت لسموه صورة تذكارية مع أعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع وأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية للجائزة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قاعة الغاليريا على مجسمات لأهم المشاريع النموذجية في دبي، مثل مجسم مشروع جسر الشندغة الذي تنفذه الهيئة حالياً، ومشروع المبنى الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم «مبنى الشراع»، ويعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم يحقق صفر انبعاثات كربونية، ومجسم سفينة «ذا كوين اليزابيث 2»، ومجسم لجهاز آلة حفر نفق الصرف الصحي العميق لبلدية دبي، ومجسم لمشروع فالكون سيتي، كما اطلع سموه على جدارية كبيرة تضم تسلسلاً زمنياً لأهم الأحداث العالمية المؤثرة في إدارة المشاريع.

وتقدم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بجزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه وحضوره حفل تكريم الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وختام أعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

دور محوري

وقال الطاير: «يأتي تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في سياق حرص دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة عبر محافل وفعاليات عالمية توظفها منصات فعّالة لنقل المعرفة».

رؤى

كشف مطر الطاير أن إدارة المشاريع تلعب دوراً محورياً ومهماً في تحقيق الرؤى وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التنظيمية لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة، ويتطلب هذا الدور وجود نظام مؤسسي لإدارة المشاريع وبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك كفاءات مؤهلة في إدارة المشاريع، تتمتع بالمهارة والريادة والدور القيادي بما يسهم بشكل فعّال في بناء بيئة متكاملة لإدارة المشاريع تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.