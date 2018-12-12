«خيرية محمد بن راشد» تبحث التعاون مع «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بمقر المؤسسة، وفداً من جمعية بيت الخير برئاسة عابدين طاهر العوضي المدير العام، وضم الوفد سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام، وذلك في إطار التنسيق وتضافر الجهود في تقديم المساعدات المختلفة بين المؤسسات الخيرية المحلية.

وقال المستشار بوملحه: إن الزيارة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» راعي المؤسسة، التي تحث على العمل بروح الفريق الواحد في جميع المجالات، ومنها تكامل الجهود والإمكانيات لخدمة الأهداف الخيرية والإنسانية، التي تعتبر من أهم سمات دولتنا الحبيبة.

وذكر بوملحه، أن التواصل والتعاون مستمر بين المؤسسة ومثيلاتها من الجمعيات الخيرية على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، وأثنى على ما تبذله جمعية بيت الخير في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة والبرامج التي تقيمها من أجل دعم الفئات المحتاجة من المجتمع.

واستعرض اللقاء تجارب المؤسسة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتقديم المساعدات والآلية المتبعة في ذلك والمشاريع والأعمال الخيرية التي قامت وتقوم بها المؤسسة في مختلف المناطق داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، أكّد العوضي، حرص جمعية بيت الخير على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة.

وقال: تحرص «بيت الخير» على التأكيد على قيم التكامل والشراكة المجتمعية، ومد يد التعاون مع مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية.