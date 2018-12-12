عقد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وأستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

عقد الاجتماع الأول من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة الأسترالية على مستوى كبار المسؤولين، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي. وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الأسترالي توني شيهان نائب وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي والشؤون الإنسانية والقنصلية في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لدى الدولة، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون الإنمائي ومكافحة التطرف والإرهاب.