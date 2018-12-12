«إديك بيانات» الراعي الماسي لمعرض إزري الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تشارك «إديك بيانات»، الشركة الوطنية الرائدة في مجال توفير الخدمات المساحية والجيومكانية وإنتاج الخرائط في معرض «إزري الشرق الأوسط وأفريقيا» برعاية من الفئة الماسية.

وتسعى الشركة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها الرياديّة عن طريق تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير عملياتها وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توظيف الحلول والتقنيات الجيومكانية المتكاملة في مجال العمل. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات والحلول الجيومكانية المتكاملة إلى عدد كبير من قطاعات العمل الحكومية والخاصة منها قطاع الدفاع والبلديات والنفط والغاز والمواصلات وخدمات المرافق.

وقال محمد البلوشي، مدير شركة إديك بيانات: «إيماناً منا بقيمة البيانات التي توفرها الخدمات الجيومكانية والتي تساهم في دفع عجلة التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة نتطلع من خلال هذه الرعاية والمشاركة في المعرض إلى عرض آخر ما توصلت له الشركة من قدرات وإمكانات تقنية في مجال الخدمات الجيومكانية، وتطبيق آلية دعم الخدمات الجيومكانية للصناعات العسكرية ومتطلبات سوق العمل وتطبيقها، هذا بالإضافة لاستقطاب فرص الشراكات المحلية والعالمية».