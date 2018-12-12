تدشين 3 سدود في غامبيا بتمويل من «خليفة الإنسانية»

المصدر: بانغول - وام

أشرفت سفارة الدولة في السنغال على تدشين 3 سدود في قرية كونتاور بجمهورية غامبيا بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

حضر حفل التدشين، محمد علي بن عيلان سكرتير ثاني في بعثة الدولة، ومحمد الشامسي مدير إدارة الكوارث ممثلاً عن الحكومة الغامبية وشيوخ القرية والأهالي.

وأشاد الحضور بهذا الإنجاز الكبير الذي تضمَّن ترميم السد الرئيسي لمدخل القرية، وإنشاء سدَّين في المداخل الأخرى للقرية، وذلك بعدما تهالكت جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة عام 2017، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لاستجابتها السريعة لطلب الحكومة الغامبية، ومتمنين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.