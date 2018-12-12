شرطة رأس الخيمة توقّع على أكبر رسالة حب ووفاء لزايد الخير

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

شهد العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور المديرين العامين، وكبار الضباط، توقيع منتسبي شرطة رأس الخيمة، على أكبر رسالة حب ووفاء لزايد الخير، ضمن المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي عبارة عن مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب كافة أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، ضمن مبادرات «عام زايد 2018»، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد العميد عبد الله الحديدي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحمل عام 2018 شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس زايد الخير، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، ولإبراز جهوده في مسيرة تأسيس دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية القائمة على أساس الاحترام وبناء الإنسان، والحكمة، والاستدامة.