مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي يتسلّم العضوية رقم 300 من «كلنا شرطة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

سلّم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، العضوية رقم (300) لمبادرة كلنا شرطة، إلى جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وأشار اللواء الرميثي إلى نجاح المبادرة في ترسيخ أهداف منظومة الأمن والأمان، عبر مشاركات هادفة، ضمن الشراكة المجتمعية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مبنى القيادة العامة، حيث تبادلا الأحاديث حول جهود شرطة أبوظبي في تطوير منظومة الأمن، وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

تواصل

وأكد اللواء الرميثي، حرص شرطة أبوظبي، على مد جسور التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع، موضحاً أن شرطة أبوظبي، تواصل جهودها في تطوير المبادرة، ونشر مفاهيمها لاستقطاب أكبر عدد ممكن ضمن المبادرة.

وأوضح أن «مبادرة كلنا شرطة»، حظيت بإقبال كبير من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة، بما يعكس التفاعل الإيجابي، ومدى وعي المشاركين، وحرصهم على حماية أمن المجتمع، ووقايته من الجريمة بأشكالها المختلفة.

واطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، في اجتماع مع جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، على الجهود التطويرية التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات العمل الشرطي والأمني، وأبرز إنجازاتها المتحققة خلال الفترة السابقة، بحضور اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية، وعدد من كبار الضباط.

واصطحب اللواء الشريفي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، في جولة لمتحف «الموروث الشرطي»، في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي يوثق افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمقر شرطة أبوظبي، وأسماء المديرين العامين منذ تأسيسها في 1957 وحتى الآن، ويضم صوراً تاريخية، تروي مسيرتها ومقتنيات شرطية، والزي القديم، والخيالة بلباسهم الشرطي التقليدي.

كما يعرض صوراً ومجسمات تحكي تأسيس قلعة المربعة، والتي كانت مركزاً للشرطة في العين لفترة طويلة، حيث روعي في تصميمها، توفير عناصر الأمن للسكان، كنقطة شرطة «مركز» جسر المقطع، وأول مطار أنشئ في أبوظبي.

وأثنى جبر محمد غانم السويدي، على جهود شرطة أبوظبي التطويرية، وإنجازاتها المتواصلة بتطبيق أحدث الممارسات المتقدمة، لنشر الأمن والأمان.