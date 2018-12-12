خدمات تسجيل القضايا في محاكم رأس الخيمة إلكترونية بالكامل

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت محاكم رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، أمس، عن إنجاز مشروع تحويل خدمات تسجيل القضايا الكترونياً من مكاتب المحامين بنسبة 100%، بالمحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز، بعد الإعلان عن إطلاق خدمات التسجيل الالكتروني لطعون التمييز عن بُعد للمحامين، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن إطلاق المشروع الجديد بتحويل خدمات تسجيل القضايا عن بعد لمكاتب المحامين، يستكمل المرحلة الأولى من مشروع التحول الإلكتروني لخدمات التسجيل في محاكم رأس الخيمة إلى 100%، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وأكد الخاطري، أن التحويل الإلكتروني أصبح واقعاً ملموساً يستفيد منه المحامون والمتعاملون في محاكم رأس الخيمة، لافتاً إلى أن معدل تسجيل الدعاوى القضائية عن بعد، ارتفع خلال الفترة الماضية إلى 35.80%، بمجموع 3037 قضية، تم تسجيلها الكترونياً بواسطة 43 مكتب محاماة.

آليات

وأشار إلى أن هذه الخدمات الإلكترونية والذكية تتيح للمحامين تسجيل طعون التمييز من مكاتبهم بدون الحضور لمقر دائرة المحاكم ودون الحاجة للتدقيق البشري، وتم تصميم الخدمات لاختصار وتبسيط الإجراءات بتسجيل الطعن واحتساب الرسوم بشكل ذكي حسب معطيات الطعن، وبعد دفع الرسوم الكترونياً يتم قيد الطعن مباشرة في سجل الطعون الكترونياً وتتم أرشفة الطعن على النظام الالكتروني للمحاكم دون أي تدخل من موظفي المحاكم، لافتاً إلى أن تسجيل الطعون يتم على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام، ويتيح استرجاع بيانات القضية والأحكام الأساسية لجميع الأطراف إلكترونياً، مع تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني لصحيفة الدعوى بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وأضاف: يتضمن مشروع التحول الإلكتروني تطبيق آليات الذكاء الاصطناعي في احتساب الرسوم من قبل الخدمات الإلكترونية، ودفع الرسوم والتسجيل المباشر إلكترونياً، والإعلان لموعد الجلسة الأولى، والأرشفة الإلكترونية للقضية بجميع مستنداتها، بالإضافة لضمان الخصوصية والسرية لمعلومات القضايا وعدم الإطلاع عليها من قبل الأطراف الخارجية، والاستعلام التفصيلي عن معلومات القضية بحيث تسمح للمحامين متابعة ملف القضية بالكامل.

400

أوضح المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، أن الهيئة سرّعت وتيرة العمل بمشروع تحويل 90% من خدمات الدوائر الحكومية في رأس الخيمة إلى إلكترونية وذكية بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن الهيئة حولت أكثر من 400 خدمة خلال العام الجاري إلى إلكترونية.