شرطة أبوظبي توعّي الطلبة بمخاطر التنمر الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي محاضرات للتوعية من التنمر الإلكتروني، والإساءة عبر الإنترنت، استفاد منها طلبة مدرسة القمة النموذجية في مدينة الشامخة.

وتحدّث في المحاضرات، كل من النقيب طالب الحمادي مدير فرع مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل، والملازم أول يعقوب يوسف الحمادي مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت، في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي.

وهدفت المحاضرات، إلى تعزيز التوعية الأمنية، والمعارف العامة، للتصدّي لأي اعتداء أو إساءة يتعرّض لها الأطفال، ضمن حرص الشرطة على إيجاد جيل واعٍ مثقف، قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية. وشهد المحاضرات التي أقيمت على مدى يومين متتاليين، الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وعدداً من أولياء أمور الطلبة.