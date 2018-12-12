المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شارك الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في احتفالات بلدية العين باليوم العالمي لأصحاب الهمم، بهدف تعميق الوعي بالرفق بالحيوانات بين الأطفال أصحاب الهمم.

استضافت الفعالية أكثر من 250 طفلاً من منظمات مدنية عدة، وأكثر من 200 أب وأم ومتطوع لتوعية الأطفال بشأن الرفق بالحيوانات والعناية بها والمحافظة على صحتها. ونظم الصندوق الدولي للرفق بالحيوان خلال الفعالية جلسات تلوين وأشغال تفاعلية، وعرضت خلال الفعالية مجموعة من المنتجات المصادرة لانتهاكها سلامة الحياة البرية بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حماية الحيوانات ومواطنها من الصيادين.

وقال الدكتور محمد السيد، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مشاركتنا مع بلدية مدينة العين تلتزم بالسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف «نثق بأن أجيال الشباب تحمل المفتاح لمستقبل أفضل للحيوانات، ونرى أن الارتقاء بمستوى وعي الأطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم يغرس جذور تشكيل مواقفهم الصحيحة تجاه الحيوانات ».

يواصل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان التعاون مع العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتشجيع فئات المجتمع والأطفال على الإسهام في تعزيز الوعي بأهمية رعاية وحماية الحيوان. وقد عمل أخيراً على توحيد جهوده مع فريق سفراء الخير التطوعي وفريق إسعاد أصحاب الهمم في بلدية العين وعدد من الإدارات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لإطلاق مبادرة للوصول إلى الأطفال من أصحاب الهمم .