فتح باب القبول في «دبي للسياحة» يناير المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن فتح باب القبول للطلاب، للالتحاق بالفصل الدراسي الجديد في شهر يناير 2019، ضمن مسار سريع للحصول على شهادة أكاديمية معتمدة في مجال السياحة. وينطلق البرنامج في بداية العام المقبل، ويستمر حتى شهر أغسطس 2019، وتقام هذه الدورة في فترة قصيرة ومكثفة، تتيح للطلبة الحصول على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، من الدرجة الرابعة، والتي تعادل شهادة الثانوية العامة (G12). وعقب اجتيازهم لمرحلة الشهادة المعتمدة، ضمن برنامج التدريب العملي، المنتهي في أغسطس من العام المقبل، تتاح للطلبة، فرصة استكمال دراستهم في الكلية، والانضمام إلى برنامج شهادة الدبلوم في شهر سبتمبر 2019.

ويقوم على تنفيذ البرامج التدريبية في الكلية، محاضرون محترفون من قطاع السياحة، وتقدم الكلية المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مناهج تعليمية مهنية، تتيح للطلبة اكتساب معارف نظرية وعملية، ويتم تنفيذها عبر مبادرات تقام بالتعاون مع الشركاء بالقطاع، إلى جانب الزيارات الميدانية لمواقع العمل.

وتتضمّن المقرّرات المهنية للكلّية، خمسة مجالات أساسية، هي: السياحة، الفعاليات، الضيافة، التجزئة، وفنون الطهو، وتستمر كل دورة في هذه التخصّصات لمدة عام واحد، وبعد اجتياز تلك المرحلة بنجاح، يحصل الخريج على شهادة معتمدة، تؤهله للحصول على الوظيفة، أما الطلبة الذين يرغبون في استكمال تعليمهم في الكلية، فتتوفر لهم الفرصة لتمديد فترة دراستهم، بشرط استكمال عدد من المتطلّبات الأكاديمية، من بينها الحصول على معدّل درجات تراكمي بامتياز، كحد أدنى، والمحافظة على نسبة حضور تزيد على 90 %.

ويحصل الطلبة الذين تنطبق عليهم هذه الشروط، على فرصة استكمال دراستهم للحصول على درجة الدبلوم خلال ستة أشهر إضافية، بعدها يُتاح لهم فرصة الارتقاء مجدداً للحصول على درجة البكالوريوس التطبيقي، والتي تستمر لمدة عام آخر.

وبذلك، تقدم كلية دبي للسياحة لمنتسبيها، فرصة الحصول على درجة البكالوريوس في السياحة خلال عامين ونصف فقط.