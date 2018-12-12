شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً للتعامل مع حوادث سقوط أشجار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي تمريناً عملياً للتعامل مع حوادث لسقوط أشجار بسبب تقلبات الطقس في المرفأ، ضمن جهود مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي لتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لحالات الطوارئ، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء والحفاظ على سلامة وأمن أفراد المجتمع.

وأوضح العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن الفرق المشاركة في تمرين التعامل مع الكوارث الطبيعية حققت أهدافها في تعزيز وتفعيل منظومة الاستجابة، مشيراً إلى أن التمرين ركّز على قياس قدرات فريق الطوارئ في الميدان من خلال الاستجابة الجيدة، وإدارة العملية بشكل فعّال.

وأضاف أن سيناريو التمرين بدأ عند تلقي مركز القيادة والتحكّم في المديرية بلاغاً يفيد بوقوع حوادث سقوط أشجار بسبب تقلبات الطقس ما نتج عنه وقوع عدة إصابات، وتحركت على الفور فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني للوصول إلى موقع الحادث ضمن زمن الاستجابة وجرى إسعاف وإخلاء المصابين، وإزالة جذوع وأغصان الأشجار من الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية تفادياً لوقوع المزيد من الحوادث. وشارك في التمرين إدارة الدفاع المدني، ومستشفى المرفأ، وبلدية المرفأ، وقسم الطوارئ والسلامة العامة في منطقة الظفرة، ومركز القيادة والتحكّم بمنطقة الظفرة، وإدارة الإعلام الأمني، ومركز أبوظبي للنفايات والدوريات الأمنية، والدوريات المرورية.