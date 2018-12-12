سلطان النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً منقطع النظير بحقوق الإنسان

المصدر: عجمان - البيان

قال اللـواء الشيـخ سلطـان بـن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها وإعلان اتحاد إماراتها السبع تولي اهتماماً خاصاً منقطع النظير بحقوق الإنسان، وتمنح الحقوق لأصحابها لضمان الحياة الرغيدة والسعادة واستقرار الحياة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف: نستذكر مسيرة القائد الاستثنائي الأول المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جَسَّد نموذج القائد الإنسان والأب الذي يُعنى بجميع أفراد المجتمع بكل شرائحه وفئاته، ويمنح الحقوق لأصحابها دون تمييز أو محاباة، وكانت وما زالت له بصمة واضحة في كرمه وسخائه للفئات المحتاجة داخل وخارج الدولة، واهتمامه بحقوق المقيمين في الدولة بتوفير احتياجاتهم دون قصور، ونبذ التمييز والكراهية في المجتمع، وسن القوانين الرادعة لها، وطبق قانون احترام حقوق الإنسان في شتى مجالات الحياة.

وإننا في القيادة العامة لشرطة عجمان نولي اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، ولا ندخر جهداً لننصف المظلوم ونمنح الحقوق لأصحابها، كما نعتني بالأيتام والأطفال والأحداث والنساء والضحايا وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ونزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ونوفر لهم كل متطلبات الحياة الإنسانية العادلة وفق المعايير العالمية، بما يتماشى مع توجه الدولة وقيادتها الحكيمة، لتحقيق رؤيتها لتصبح الدولة الأولى على مستوى العالم.