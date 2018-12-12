سفارة الدولة بكازاخستان تحاضر في حقوق الإنسان

المصدر: أستانا - وام

استعرض عمار البريكي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى كازاخستان، إنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها لطلاب جامعة الحقوق الوطنية في العاصمة الكازاخية «أستانا»، وذلك بمناسبة يوم حقوق الإنسان والذكرى الـ70 لاعتماد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث البريكي خلال محاضرته حول نهج الإمارات في مجال حقوق الإنسان، التي بنيت على التسامح والتعاون والانفتاح وفقاً لرؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». كما تطرق في حديثه إلى بعض أوجه التقدم التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.