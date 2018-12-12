«جلفار» الموزع الحصري لجهاز حقن الأنسولين في المنطقة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

وقّعت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتفاقية توزيع حصرية مع شركة التقنية الطبية «فاليريتاس» القابضة من أجل توزيع جهاز حقن الأنسولين القابل للارتداء «في غو V-Go®» في الخليج.

وأوضح جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار»، الجهاز هو أداة متكاملة قابلة للارتداء تؤدي وظيفة حقن الأنسولين بشكل آلي وهي خيار مثالي لمرضى السكري، وفي ظل هذه الاتفاقية فإن «جلفار» تمتلك حقوق ترويج المنتج وتسويقه وبيعه لعيادات السكري والمرضى في منطقة الخليج العربي، وستكون «جلفار» مسؤولة عن كافة نشاطات البيع والتسويق وخدمة العملاء والتوزيع في المنطقة بينما تحتفظ فاليريتاس بمسؤوليتها عن تطوير المنتج والتراخيص والموافقات الخاصة بالمنتج وعمليات الإنتاج وإدارة الجودة.

ريادة

وأشار إلى أن انتشار مرض السكري في منطقة الخليج هو من أعلى معدلات الانتشار في العالم، وباعتبار «جلفار» رائدة في مجال إنتاج الأنسولين، فإنها تلتزم بنشر الوعي حول هذا المرض وأسبابه وعوامل الخطر، ليس هذا فحسب وإنما توفر الحلول الفعالة لعلاجه.

وأضاف: تسعى «جلفار» إلى استكشاف حلول وخيارات مبتكرة وجديدة بتكلفة معقولة مثل التقنيات القابلة للارتداء والحمل لذلك فإن شراكتنا لجلب «في غو V-Go®» إلى المنطقة هي خطوة استراتيجية، وسيساعد الجهاز الجديد الذين يعانون من مرض السكري على السيطرة على حالتهم وتنظيم وقت وآلية تقديم العناية اليومية لهم.