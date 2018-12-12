مناقشة دور قطاع التجزئة بدعم المنتج المحلي

المصدر: Ⅶ أبوظبي-البيان

انطلقت، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الدورة الرابعة للجلسات الحوارية للأمن الغذائي، التي ينظمها مركز الأمن الغذائي على هامش فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطرق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «دور قطاع التجزئة في دعم المنتج المحلي» عدة محاور رئيسة أهمها: مكانة المنتج المحلي ودوره في قطاع التجزئة، وتنفيذ استراتيجيات تسويق مبتكرة، بالإضافة إلى فرص وتوصيات لتعزيز بروز المنتج الوطني.

وشارك في الجلسة كل من: خليفة أحمد العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي، والدكتور هاشم سعيد إبراهيم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وناصر الجنيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز خدمات المزارعين، ويوسف علي، رئيس مجموعة اللولو، وإدوار حامض، المدير العام لشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف.