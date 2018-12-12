«تدوير» توقع مذكرة تفاهم مع مجمع توازن الصناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات مذكرة تفاهم مع مجمع توازن الصناعي لتطوير ودعم خدمات إدارة النفايات في المجمع بهدف خفض النفايات وإدارتها وتنظيمها بشكل فعال.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من دكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، سيقوم المجمع الذي يقع في منطقة عجبان بين إمارتي أبوظبي ودبي بمشاركة كل المعلومات التي تتعلق بتدفقات النفايات السائلة والصلبة مع «تدوير» وبصورة شهرية، بالإضافة إلى تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالصناعات المستقبلية وكمية النفايات، ومواصفاتها، وإدارتها. كما يعمل الجانبان على تطوير مشاريع رائدة، وعقد ورش عمل وجلسات وبرامج تدريب لرفع الوعي بأهمية إعادة التدوير.