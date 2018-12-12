بلدية أبوظبي تعرِّف بالقرارات المنظِّمة لمزاولة المهن الهندسية

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في بلدية مدينة أبوظبي، ومن خلال قطاع تخطيط المدن، ورشة تخصصية حول إدارة التصنيف وقيد المهن الهندسية، بهدف التعريف بالقرارات الإدارية الصادرة والمنظمة لمزاولة المهن الهندسية في إمارة أبوظبي، وأهداف منظومة مزاولة المهن، وخصائص نظم وتعليمات قيد المهندسين، وتصنيف المقاولين، وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية.

من جانبه، رحب المهندس خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، خلال كلمته لافتتاح أعمال الورشة، بالحضور من ممثلي المكاتب الاستشارية والمقاولين والعاملين بمختلف صنوف المهن الهندسية، مؤكداً أن الورشة تركز على شرح تفاصيل ومعايير التصنيف، وقيد المهن في قطاع تخطيط المدن، وذلك إيماناً من البلدية، بأهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون، لتسخير أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات إلى أفضل المستويات.

وقدم المهندس ناجي نصار ورقة عمل حول تفاصيل التصنيف وقيد المهن والمهندسين، تناول فيها القانون رقم 20 لسنة 2018، بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات - والمادة رقم 2، والمتعلقة بإعداد وإدارة نظم تصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، وقيد المهندسين، مشيراً أن سبتمبر من العام الحالي، شهد البدء بإصدار التشريعات الخاصة بهذا الشأن، كمرحلة أولى، على أن يبدأ تفعيل قيد المهندسين خلال يناير من العام المقبل 2019، وفي مارس من العام المقبل، يبدأ تفعيل تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية، وفي الشهر ذاته (مارس)، يبدأ تفعيل التقييم والتميز المؤسسي لمكاتب الاستشارات الهندسية، وللمقاولين أيضاً.