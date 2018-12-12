«أشغال الشارقة» تنجز مجلس ضاحية حياوة بتكلفة 6 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية حياوة بتكلفة 6 ملايين درهم؛ وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يخدم هذا المشروع المواطنين، ويعزز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، إن بناء مجالس الضواحي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى يجسد ترجمة لسياسة حكومة الشارقة، ويقع ضمن الخطة التنموية للدائرة الساعية للتطوير دائماً، للوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة، ويتم إنشاء هذه المجالس بطرز عمرانية إسلامية وعصرية.