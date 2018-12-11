محمد بن زايد والرئيس الصربي يبحثان التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي يزور البلاد حالياً.

و رحب سموه بزيارة الرئيس الصربي للدولة و أعرب عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات وصربيا.

و بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير وتحقق مصالحهما المتبادلة.

و تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات و المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.