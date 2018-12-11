ميركل: نشكر الشيخ خليفة وجهود الإمارات في دعم أنشطة التطعيم

توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكومة الإمارات لجهودها في دعم أنشطة اللقاحات والتحصين في العالم واستضافة مؤتمر منظمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين «جافي» وعبرت عن أمنياتها بتحقيق نتائج مثمرة وأفكار مبتكرة تسهم في تعزيز عمليات التطعيم في دول العالم.

وقالت ميركل في رسالة مصورة عرضت على هامش مؤتمر «جافي» الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي: «ان الصحة من المتطلبات الرئيسة المهمة للتنمية المستدامة وتعد (الصحة) أيضا أحد نتائجها، وأنه لمن دواعي سروري ان يتم عرض خطة العمل العالمية من اجل حياة أكثر صحة للجميع حيث ستعد هذه الخطة إرشادا لجهودنا المشتركة».