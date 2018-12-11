رئيس الدولة يتلقى دعوة من الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس 2019.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال استقباله بقصر الرئاسة اليوم خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

ونقل وزير الشؤون الخارجية التونسي رسالة شفوية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس موجهة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.