سعيد الطاير: القمة منصة لآفاق جديدة من الإبداع والابتكار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة مهمة تستقطب نخبة من الخبراء والمختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم لاستعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل الإيجابي في المجتمع والدفع بهذا القطاع نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار بالاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها قنوات التواصل الاجتماعي.

وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «الشريك الاستراتيجي» للدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي ينظمها نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي انعقدت أمس، بمشاركة أكثر من 3000 من الخبراء والمختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم. وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهود الهيئة لدعم رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع.

حلول مبتكرة

وقال سعيد الطاير: «يسعدنا رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الثالثة، في إطار دور الهيئة كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، وفي ظل شراكتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة. ويؤكد النجاح الكبير الذي حققته القمة في الدورتين السابقتين الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي أدركت مبكراً الدور الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمات الحكومية وتقديم حلول مبتكرة عبر الاستماع للملاحظات والمقترحات والأفكار، وتأكيدها على أهمية أن تكون هذه القنوات واسعة الانتشار، لا سيما بين فئة الشباب، وسيلة للتنمية والمعرفة والابتكار».

تواصل مثمر

وأضاف: «تعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أولى الجهات الحكومية التي اعتمدت أدوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور، وأول مؤسسة تطور سياسة للتواصل الاجتماعي، وتعد قنواتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أدوات رئيسة للتواصل المثمر والبناء مع المتعاملين من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم».