برامج تدريبية لفريق «جائزة مصر للتميّز الحكومي» في القاهرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

عقدت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية سلسلة برامج تدريبية وورش عمل في القاهرة لفريق عمل «جائزة مصر للتميز الحكومي» التي تم إطلاقها في يوليو الماضي بالشراكة مع دولة الإمارات، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الهادف إلى تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في مجال التحديث الحكومي.

ويأتي عقد هذه الورش التدريبية التي ينظمها فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في سياق سلسلة من البرامج التعريفية والتدريبية التي ستنظم تباعاً حتى نهاية مارس المقبل.

تعريف

واستعرضت أولى الورش التدريبية التي عقدت على مدى يومين، محاور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وسبل تحقيق أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي للارتقاء بالأداء وتحفيز الموظفين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات نوعية تسرّع في تنمية القطاعات الحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز.

وتطرق فريق العمل الإماراتي المتخصص في منظومة التميز الحكومي إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تحتفي بالأداء الحكومي المتميز ضمن فئتين رئيسيتين هما جوائز التميّز المؤسسي الهادفة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة وتشجيعها، ونشر أفضل الممارسات في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء الحكومي ورضا المتعاملين.

تشجيع

كما تناولت الورش التدريبية الفئة الثانية للجائزة التي تشتمل على جوائز التميز الوظيفي الخاصة بالأفراد والرامية إلى تشجيع التنافس الإيجابي، واستكشاف القدرات الكامنة لدى الموظف الحكومي على المستويين المحلي والمركزي، وتكريم النماذج المتميزة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، والمكافأة على التميز في المجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.

واستعرضت الفئات الفرعية الثلاث لجوائز التميّز المؤسسي وهي: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية.

فرق عمل

وتمثل جائزة مصر للتميز الحكومي أحد مخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر في مجال التحديث الحكومي، التي تضمنت كذلك تشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ عدة مشاريع، كما أطلقت تحت مظلة هذه الاتفاقية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، في نوفمبر الماضي، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أطلق الجائزة في ختام أعمال مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي عقد بالقاهرة في يوليو الماضي بدعم وشراكة إماراتية.