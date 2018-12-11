بحث تعزيز التواصل والارتقاء بالعلاقة بين الحكومة و«المجلس الوطني»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، اللقاء الحواري السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل والارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ويشكل هذا اللقاء السنوي منصة لبحث المقترحات وتبادل الآراء حول أفضل سبل التنسيق بين الحكومة والمجلس، والعمل على إيجاد قنوات تواصل مبتكرة وأكثر فعالية من شأنها المساهمة في فتح آفاق واسعة للارتقاء بمستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يهدف أيضاً إلى توضيح إجراءات التعامل مع الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي، ودور منسقي التواصل في الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية المهم في تقديم الردود عليها.

وعقد اللقاء في أبوظبي، بحضور طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد بن شبيب، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وبمشاركة أكثر من 35 من منسقي التواصل في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية.

جهود

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد طارق هلال لوتاه بجهود منسقي الجهات الحكومية لدعم الارتقاء بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، التي كان لها أثر كبير في زيادة عدد الموضوعات العامة، أو مشروعات القوانين، أو الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تم تقديمها للمجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد التشريعي السابق.

وقال: اليوم وفي إطار جهودنا في الوزارة لنشر وتنمية ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، يسعدنا إطلاق مبادرة جديدة تستهدف موظفي الحكومة الاتحادية نتطلع من خلالها لنشر وتعزيز الوعي السياسي لديهم من خلال محاضرات لتعريفهم بمسيرة التنمية السياسية وطبيعة الحياة النيابية في دولة الإمارات.

وأضاف: يجسد هذا الالتزام داعما أساسيا لتنفيذ برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بإيجاد مجلس وطني فاعل يسهم في خدمة قضايا الوطن والمواطن، وتتجلى فيه قيم الشورى والمشاركة السياسية كونها من القيم المتأصلة في نهج دولتنا.

وتابع: يأتي هذا اللقاء السنوي كجزء من حرصنا على توطيد التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تطوير منظومة تواصل مبتكرة وأكثر فعالية تكون لديها القدرة على مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية.

نقاش

كما قدم أحمد بن شبيب خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً لآلية التعامل مع موضوعات المجلس الوطني الاتحادي، واستعرض سبل الإعداد الجيد لحضور ممثلي الحكومة لجلسات المجلس، والوقوف على أهم الملاحظات المتعلقة بعملية التنسيق بين الحكومة والمجلس.

كما تخلل اللقاء أيضاً جلسة نقاش تفاعلية تم خلالها مناقشة الآراء والمقترحات التي تسهم في تعزيز عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

كما استعرضت إدارة الشؤون الانتخابية والتنمية السياسية في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال اللقاء دورها ومهامها في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية من خلال مبادرات مبتكرة ومتنوعة، بما فيها حضور موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية لجلسات المجلس الوطني الاتحادي لضمان تنمية الوعي السياسي لديهم، وبالإضافة لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بينهم.

مبادرات

يعد اللقاء الحواري إحدى المبادرات السنوية التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تعمل الوزارة على تحقيقها بهدف تعزيز عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.