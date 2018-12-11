فتح باب المشاركة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

المصدر: دبي - البيان

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم باستقبال الترشيحات لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم فى دورتها العشرين لعام 1440، ويستمر التسجيل حتى السابع عشر من شهر يناير المقبل.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها العشرين تحظى باهتمام كبير ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقد حرصت سموها أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز بفروعها الثمانية، وهي القرآن الكريم كاملا، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء للمواطنين، وخمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم الفرع السابع جزء واحد وهو خاص بالمسلمين الجدد، ثم الفرع الثامن وهو مخصص لأصحاب الهمم وهو حفظ جزء واحد غير محدد.

وقد جاء في بداية شروط الترشح لهذه المسابقة أنه يحق للمواطنين (من الجنسين) الاشتراك فيها دون التقيد بسن معينة ماعدا الفرع السادس الخاص بمن دون العاشرة.

وقررت اللجنة المنظمة أن يتم الترشيح للمسابقة من خلال أحد مراكز التحفيظ بالدولة والمعتمدة لدى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وستبدأ التصفيات المبدئية للمتقدمين اعتبارا من 26 يناير المقبل بمختلف المراكز في الدولة وتختتم في الثاني من فبراير المقبل.