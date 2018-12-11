«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، وذلك بحضور ممثلي الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التي رصدتها اللجنة ونتائج الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية التي قامت بها لعدد من المراكز التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم، ضمن خطة عمل اللجنة التي تبنتها لمناقشة الموضوع. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمان الجاسم، ومحمد أحمد.

وضم وفد وزارة تنمية المجتمع الذي ترأسه ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، عدداً من مسؤولي الوزارة.