تعزيز التعاون بين شرطة دبي وجامعة سان جالين السويسرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، ونائبه المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير المركز، وفداً من جامعة سان جالين السويسرية، ضمن زيارة تهدف إلى تفعيل التعاون والشَّراكة المجتمعية بين شرطة دبي، وكافة الهيئات والمؤسسات العلمية الدولية.

وقال العميد بن سلطان إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المركز، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، على دعم دور القيادة العامة لشرطة دبي، في طرح برامج حديثة ومتطورة لإثراء الثقافة العلمية في تقييم الأداء للوحدات الأمنية التخصصية، وتعزيز جاهزية شرطة دبي للعمل وفقاً للتوجهات الحكومية والمتطلبات المستقبلية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود مع كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة وخارجها؛ لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها لخدمة المجتمع وتنميته.

وأوضح العميد الدكتور بن سلطان للوفد الضيف أن المركز باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، يحرص على التعاون مع كافة الجهات العلمية في جميع المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، منها الجانب العلمي، في مجالات إعداد البحوث والدراسات المستقبلية ورصد التحديات المستقبلية، وإعداد التقديرات التنبؤية، والاستشراف المستقبلي، ولدى المركز كفاءات تخصّصية في العديد من المجالات الاجتماعية، والأمنية، والبحثية، التي تعمل على إعداد المناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والتحديات الأمنية الراهنة.