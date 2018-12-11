تخريج دورات أمنية متخصصة في شرطة أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي دورات أمنية تخصصية مختلفة لرفع كفاءة منتسبيها، والمشاركين من جمارك أبوظبي، والمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن جهودها لتعزيز العمل الشرطي الحديث.

وخرَّج معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ عدداً من المشاركين في دورة تأمين الشحن الجوي، بحضور العقيد محمد عبيد الظاهري، حيث جرى تنظيم الدورة بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، بمشاركة عدد من عناصر مديريتي الطوارئ والسلامة وأمن المنافذ والمطارات وعاملين من جمارك أبوظبي.

وفي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية جرى تخريج المشاركين بدورة أمنية متخصصة من مختلف الإدارات الشرطية التابعة لشرطة أبوظبي وعدد من ضباط المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ضمن الدورات التخصصية التي تأتي في إطار خطة التطوير الاستراتيجي لشرطة أبوظبي وحرصها على تأهيل منتسبيها وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي، وفق معايير عالمية.

كما قام قطاع المهام الخاصة بتخريج منتسبي دورة حماية المنشآت الدبلوماسية المتقدمة الثالثة لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة لدى المنتسبين.

وركزت الدورة على رفع الكفاءة الميدانية ومهارات التجاوب مع الأحداث ضمن مراحل تطوير المنظومة الأمنية الشاملة، التي تسعى إلى استشراف المستقبل في تأمين المنشآت الدبلوماسية، وتضمنت مهام القبض، والتفتيش، والرمايات التكتيكية المتقدمة، والمطاردة، والإزاحة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.