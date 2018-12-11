79.6 % من معاملات شرطة دبي منجزة إلكترونياً

المصدر: Ⅶ دبي - سعيد الوشاحي

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي أن معاملات شرطة دبي المنجزة عبر القنوات الإلكترونية والذكية للمتعاملين بلغت 79.6%، فيما ساهمت هذه العملية في خفض أعداد المراجعين لمراكز إسعاد المتعاملين بصورة كبيرة، حيث تراجعت نسبة المعاملات الحضورية التي تم إنجازها للمتعاملين منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الجاري إلى 20.4%.

تدشين

وقال إن شرطة دبي حولت جميع خدماتها المعتمدة عبر القنوات الإلكترونية والذكية، وتعمل على تشجيع المتعاملين للتوجه لاستخدام القنوات الإلكترونية والذكية وذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي تم تدشين 3 مراكز شرطة ذكية sps بدون موظفين وجار العمل لتدشين 3 مراكز أخرى خلال العامين المقبلين، كما يجري العمل على تحويل 6 مراكز تقليدية قائمة إلى ذكية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل.

تثقيف

وأوضح العبيدلي أن شرطة دبي حريصة على تثقيف وتدريب المتعاملين على الخدمات الذكية من خلال اتخاذ حزمة من المحفزات، منها تزويد مراكز الخدمة بأجهزة لوحية وهواتف ذكية لتدريب المتعاملين على استخدام التطبيق والموقع الإلكتروني بشكل عام وتقديم المساعدة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير فريق عمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين وتدريبهم على استخدام مراكز sps، والاجتماع مع المندوبين وتحفيزهم على الإقبال على الخدمات الذكية والإلكترونية، وتوزيع هدايا عينية على الفئة التي تستخدم مركز الشرطة الذكي للتقديم على الخدمات.

تسريع

كما أنشأت شرطة دبي مركز أو نلاين سنتر لدعم التوجه للخدمات الذكية والإلكترونية ولتسريع انجاز المعاملات المقدمة إلكترونياً وذكية ووفرت فريقاً مختصاً لتقديم الدعم التقني، وأطلقت مركز الاتصال عبر الرقم 901 لتقديم الدعم والإرشاد الهاتفي طوال 24 ساعة، فضلاً عن إطلاق مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمراكز الشرطة الذكية والخدمات الإلكترونية.