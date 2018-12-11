طفل من أصحاب الهمم يكسر حاجز المستحيل بـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تخطى طفل في التاسعة من عمره يعاني من تصلب في العظام حاجز المستحيل بأن تمكن من إلقاء عكازه والسير على قدميه دون مساعدة، والسر في هذا يعود إلى مبادرة «تحدّي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وحرص شرطة دبي على إشراكه ضمن فعالياتها التي نفذتها ضمن مشاركتها في التحدي، وذلك من خلال زيارة مقر سكن الطفل وتعليمه على مدار شهر كامل التدريبات الرياضية التي رفعت من مستوى عزيمته.

قصة

الطفل ماجد يوسف البلوشي قصة نجاح أذهلت طبيبه المُختص الذي كان يعتزم إجراء عملية جراحية له، حيث فوجئ وهو يشاهده يسير على قدميه دون مساعدة أي عكاز، فيما أبدت والدته سعادة غامرة بالتطور الكبير الذي حدث في حياة ابنها، مقدمة شكرها إلى شرطة دبي على دورها الكبير.

وجاء الكشف عن قصة الطفل البلوشي خلال تكريم اللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، لفرق العامل التي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية ضمن مشاركة شرطة دبي في مبادرة «تحدّي دبي للياقة»، حيث كرم مساعدا القائد العام الطفل وسط تصفيق حار من قبل المشاركين أثناء صعوده إلى المنصة.

وقالت والدة البلوشي: إن ابنها يعاني من صعوبة في الحركة جراء معاناته من تصلب في عظام الساق وهو ما يتطلب إجراء تمارين مُختصة وصعبة وضرورة مراجعته للطبيب كل 6 أشهر.