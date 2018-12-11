روّاد أعمال إماراتيون يشاركون بمشاريعهم في القمة

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبد الحميد

شارك عدد من رواد الأعمال من الشباب الإماراتي بمشاريعهم الريادية في قمة التواصل الاجتماعي التي عقدت فعالياتها يوم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ومنهم 3 شباب إماراتيين، وأوضح سعيد الشامسي أن المشروع الذي يحمل عنوان «جليتش»، أنشأه بالتعاون مع ابن عمه راشد الشامسي وصديقه عبد الله عيسى، حيث بدأت الفكرة منذ أن كانوا على مقاعد الدراسة الأولى، وكانت الألعاب الإلكترونية تستحوذ على شغفهم.

ويحمل سعيد شهادة البكالوريوس في هندسة الميكاترونيكس، ويعمل حالياً في هيئة كهرباء ومياه دبي، أما راشد فقد تخصص في الهندسة الكيميائية، ويعمل في المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي، بينما اتجه عبدالله إلى تخصص القانون ويعمل كذلك في شرطة دبي.

تقاليد

وكانت فكرة مزج الترفيه بالاستمتاع بمذاق القهوة في مكان يجمع أفراد العائلة والأصدقاء في مجلس واحد بطابع تراثي يحافظ على تقاليد مجتمعنا الإماراتي، من أهم أهداف الشباب الثلاثة حيث أطلقوا مشروعهم الريادي، على الرغم من أنهم يحملون مؤهلات جامعية لتخصصات مطلوبة لسوق العمل، كما أنهم يعملون في مناصب مميزة، إلا أنهم عقدوا العزم على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى دعم المبادرات الريادية وتمكين رواد الأعمال المواطنين معرفياً وعملياً وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في سوق العمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة وتدعم تنافسيتها عالمياً.

رموز

وأوضح الشامسي، أن اسم المشروع مستوحى من فكرة انتهاء البث التلفزيوني وتشويش الشاشة، كما اختاروا «ماريو» كأحد أشهر الرموز في الألعاب الإلكترونية، التي كانت تستقطب الفئات العمرية المختلفة، مشيراً إلى أنهم لا يبيحون التدخين في المقهى الأمر الذي يجعله مكاناً آمناً للطالبات والفتيات وللصغار ولجميع أفراد العائلة، مؤكداً أنهم يستقطبون أجود أنواع القهوة العالمية.

وأضاف أنهم يحرصون على الاحتفال بالمناسبات الوطنية لدولتنا ولدول الخليج العربي، في لمة عائلية وجلسات بهيجة من أجل ترسيخ الهوية الوطنية والخليجية والعربية.

من جهته، أوضح محمد العوضي أنه سعيد بإتاحة الفرصة للمشاركة في قمة التواصل الاجتماعي بمشروعه الريادي الذي أطلقه منذ شهرين ويحمل عنوان «وايلد بيتا»، حيث قدم مأكولات مجانية لرواد القمة، مشيراً إلى أنه يقوم بتصنيعها في المنزل بطريقة صحية وبمكونات طبيعية لا تحتوي على أي هرمونات أو مواد حافظة ليضمن سلامة وصحة أبناء وطنه ولينطلق بها إلى العالمية حاملاً شعار الفضاء على السمنة التي انتشرت بين أطفال منطقة الخليج العربي بشكل عام.