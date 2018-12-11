الترويج للأعمال عبر وسائل التواصل «سلاح ذو حدين»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد المتحدثون في جلسة «تجارب عملية في ريادة الأعمال» ضمن فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حول تأثير تواصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أعمالهم، أن عملية التواصل أعطت زخماً وقيمة وترويجاً لأعمالهم، فيما رأوا أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يُعد سلاحاً ذا حدين، فبقدر ما وفّر لهم من فوائد كبيرة لأعمالهم فيما يتعلق بالترويج وطرح منتجاتهم المختلفة على العملاء والمستهلكين وتحقيق الشهرة الكبيرة ودخول أسواق جديدة، بقدر ما أخذ من وقتهم الكثير الذي كان يمكن أن يستثمر في التركيز على أعمالهم وبذل المزيد من الجهد لتنميتها وإنعاشها.

وتحدث خلال الجلسة سيدة الأعمال الإماراتية أمل المري صاحبة سلسلة مطاعم «إندبندنت»، والإعلامية الرقمية الإماراتية تيم الفلاسي أول إعلامية إماراتية تؤسس قناة إذاعية عبر الإنترنت، ورجل الأعمال السعودي فارس التركي صاحب مطاعم «فطور فارس»، وسيدة الأعمال البحرينية رؤيا صالح صاحبة سلسلة مطاعم خليجية في لندن وعواصم خليجية أخرى، وأدارت الجلسة ديالا علي الإعلامية ومقدمة البرامج في مؤسسة دبي للإعلام.

في البداية، تحدثت أمل المري، حيث روت قصة تأسيس مطعم «سولت» من خلال التواصل في أول الأمر مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف إلى أذواقهم واحتياجاتهم، وأوضحت قائلة إنها منذ البداية كانت تفكر «خارج الصندوق» أو تحديداً خارج النمط التقليدي للاستثمار، حيث خططت هي وشريكتها في الأعمال ديم البسام، وهي سعودية لها خبرة في أعمال الطعام، للاستثمار في مجال تقديم الطعام في الهواء الطلق بعيداً عن نمط المطاعم داخل الأماكن المغلقة لتقودها أخيراً إلى أماكن خارجية يقبل عليها الناس مثل الشواطئ وغيرها من الأماكن المفتوحة.

وأشارت المتحدثة إلى أنها نجحت مع شريكتها في دعم الفكرة الاستثمارية المبتكرة عبر الحصول على تراخيص رسمية من الدوائر المختصة اللازمة لتأسيس المطعم، ومن ثم قامت على الفور باستيراد الشاحنات اللازمة واختيار الأماكن الملائمة في الهواء الطلق والشواطئ الجميلة التي تزخر بها الدولة. وعرضت رائدة الأعمال مقطع فيديو يروي قصة تأسيس المطعم،

فكرة

ثم تحدث رجل الأعمال السعودي فارس التركي صاحب مطاعم «فطور فارس»، قائلاً إن بدايته مع المشروع كفكرة بدأت عندما فكّر في أن وجبة الفطور هي وجبة رئيسية لا بد من الاهتمام بها والتركيز عليها، وساعده على بدء المشروع خبرته في مجال الأعمال والتجارة التي أهلته لافتتاح أول مطعم في المملكة يحمل اسم «فطور فارس» في مدينة جدة السعودية.

من جهتها، قالت سيدة الأعمال البحرينية رؤيا صالح إنها واجهت في البداية العديد من التحديات المالية عندما فكرت في افتتاح مطعمها، فضلاً عن أمور بطبيعة العمل الجديدة وكيفية التعامل مع الموظفين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، إضافة للتعرف إلى الأذواق المتنوعة للزبائن من خلال التواصل عبر وسائل التواصل.

وأشارت إلى أنها استطاعت التغلب على كل المشكلات التي واجهتها وحققت النجاح عبر افتتاح مطعم في البحرين ثم في لندن وتقديم وجبات غذائية بحرينية وخليجية مختلفة ومتميزة عن المطاعم الأخرى، مؤكدة أنها رغم التحديات قررت التوسع في أعمالها وقدمت أفكاراً جديدة، تسعى من خلالها إلى الحفاظ على التراث البحريني في تقديم وجبات شعبية طازجة.

قناة إذاعية

تحدثت الإعلامية الإماراتية تيم الفلاسي عن قصة افتتاح سلسلة مطاعم لها بالدولة، كما تحدثت عن تجربتها في تأسيس قناة إذاعية عبر الإنترنت، حتى اشتهرت عند متابعيها الشباب باسم «تيم» عقب تقديم برنامجها «تيم شو»، واستقطابها قاعدة جماهيرية واسعة.