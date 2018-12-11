محرّك ذكي لتقييم أداء مدربي قيادة المركبات في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل على تطوير محرك إلكتروني ذكي بمسمى «نظام التدريب المركزي» يعمل على تقييم أداء الفاحصين من خلال عشرين معياراً للتقييم، منها مستوى الأداء في الأعمال اليومية، وقياس رضا المتعاملين وعدد الاقتراحات المجدية، ويضم النظام مدربي السياقة من جميع المعاهد وبيانات الطلاب التابعين لكل مدرب، كما يرصد النظام عدد المتدربين لدى المدرب ونسبة النجاح في الفحص وعدد محاولات الطالب للنجاح.

نسبة النجاح

ووضعت الهيئة نسبة النجاح في الفحص وسعادة المتعامل من أهم معايير تقييم أداء المدرب، مؤكدة أن النظام سيساهم في خلق روح تنافسية بين الفاحصين ورفع جودة عمليات الفحص وبالتالي زيادة نسبة إسعاد المتعاملين.

وقال عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة ترخيص السائقين في الهيئة إن نظام التدريب المركزي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وهو في المراحل الأولى من التطبيق، حيث تم تطويره ليوائم احتياجات الوضع الحالي ويزيد من شفافية قياس أداء الفاحصين، مشيراً إلى أنه جرى اعتماده ضمن المبادرات التطويرية التي أقرها المجلس التنفيذي لدبي في سبيل تطوير أنظمة ترخيص وضمت 8 مبادرات تطويرية منها: اعتماد ضوابط واشتراطات جديدة للفحص الطبي الخاص بترخيص السائقين كبار السن، واعتماد بند القيادة الحرة وبرنامج التدريب الإلزامي لسائقي المركبات الثقيلة للتدرب على قيادة مركبات تجر مقطورات وكيفية المناورة بها، إضافة إلى توحيد إجراءات إصدار تصاريح السائق المهني على مستوى جميع الإمارات وتوحيد مناهج تدريب وتأهيل وفحص السائقين على مستوى الدولة، وإعادة تصنيف فئات رخص القيادة في قانون السير والمرور الاتحادي بناء على أفضل الممارسات العالمية.

القيادة المستقلة

وأوضح أنه وفقاً للمنهج الجديد تم تضمين معيار «القيادة المستقلة على طرق المدينة» و«القيادة المستقلة على الطريق السريع» ضمن التدريب، وبات على المتعلمين الذين لديهم خبرة قيادة أقل من عامين إكمال ساعتين من القيادة المستقلة، ويجب على المتعلمين ممن لديهم خبرة سابقة لأكثر من عامين أن يكملوا ساعة واحدة قبل أن يتمكنوا من متابعة عملية التدريب واختبار الطريق.

كما تم إلزام سائقي المركبات الثقيلة للتدرب على قيادة مركبات تجر مقطورات وكيفية المناورة بها، مثل مناورة الرجوع للخلف أثناء جر مقطورة بعد الانتهاء من تدريب المركبة الثابتة واجتياز التقييم الداخلي في المعهد.

وفي ما يتعلق بتوحيد مناهج تدريب وتأهيل وفحص السائقين على مستوى الدولة فقال آل علي: يتم حالياً عقد اجتماعات دورية بين جميع إدارات تدريب وترخيص السائقين بالدولة لمناقشة التحديات الحالية وتطوير الأطر العامة للتدريب والفحص انطلاقاً من المنظومة المتكاملة للتدريب والفحص المطبقة في إمارة دبي لتعميم التجربة آخذين بالاعتبار تحديات التدريب والفحص في كل إمارة على حدة.