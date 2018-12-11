حميد النعيمي: بلدية عجمان تمتاز بالكفاءة والجدارة

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، احتفالات دائرة البلدية والتخطيط بمرور خمسين عاماً على تأسيسها «اليوبيل الذهبي»، وذلك في حديقة العلم.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال مراسم الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني، أن إمارة عجمان تنظر بعين الفخر لدائرة قدمت أروع نماذج العطاء واستطاعت أن تعكس منذ تأسيسها صورة مشرقة عن العمل البلدي، وبرهنت أنها مؤسسة حكومية تمتاز بالكفاءة والجدارة لإتمام مهامها المنوطة بها على أكمل وجه من خلال المحافظة على بيئة مستدامة وإقامة بنية عصرية لمستقبل عجمان.

صرح

وبدأت قصة دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في عام 1968 بقرار من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتكون صرحاً للإعلاء والإعمار والتشييد والاهتمام بصحة وسلامة الإنسان والسعي الجاد لزيادة الرقعة الخضراء في كل مكان بالإمارة، إضافة لإقامة المشاريع وتدشين الخدمات التي تسعى لإسعاد كل فرد في المجتمع.

حضر مراسم الاحتفال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعبدالله أمين المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العاملة في إمارة عجمان ومديرو العموم وكبار مؤسسي الدائرة، وبمشاركة لافتة من موظفي حكومة عجمان وكبار المسؤولين وضيوف الدائرة.

رفاهية العيش

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الدائرة عملت على تطوير البنى التحتية للإمارة وفق منظومة متكاملة تراعي متطلبات البيئة والصحة والسلامة العامة بما يحقق رفاهية العيش من خلال الاستثمار الأمثل للموارد وبما يتوافق مع رؤية عجمان 2021.وأوضح سموه أن الدائرة جزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة لحكومة عجمان، فقد سعت الدائرة لمواكبة رؤية الإمارة التي تستهدف بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، منسجمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية وروح الاتحاد.. مبيناً أن الدائرة وضعت استراتيجيات واضحة وحققت مؤشرات مميزة برهنت للجميع أنها الأجدر والأكفأ.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن الجميع يثمّن جهود القيادة الرائدة في الدائرة والموظفين الأكْفاء الذي عملوا على إنجاز المشاريع الحيوية وإتمام المعاملات بشكل يومي.. مبيناً سموه أن الدائرة اعتمدت على وضع الخطط الواضحة والشاملة والمتكاملة التي تلبي متطلبات واحتياجات السكان والزوار وتفوق توقعات المستثمرين، معتمدة على إنجاز مشاريع الطرق والبنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأضاف سموه: «إننا اعتدنا من الدائرة جلب المستقبل قبل أن يكون والتفكير بالغد الأفضل للجميع».

تنمية شاملة

من جانبه قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن ما نراه اليوم هو بشارة خير لقادم أفضل تسعى من خلاله الدائرة لرفعة الإمارة، فقد سعت الدائرة لتكون مؤسسة تنمية شاملة تسهم في تحقيق التميز في كل مجالات الحياة لتسطر صفحات مشرقة في العمل البلدي وتواكب متطلبات السكان وتقف على احتياجاتهم، واضعة سعادتهم محور عملها وهدفها الدائم، كما لم تدخر جهداً يذكر لتفعيل التقنيات الحديثة في كل خدماتها المقدمة للجمهور.

وسلّط الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الضوء على خارطة الطريق التي وضعتها الدائرة لاستشراف مستقبل عجمان، حيث أكد أن الدائرة استطاعت تأسيس قواعد صلبة لإقامة المشاريع التنموية الناجحة في كل المجالات.. مبيناً أن الدائرة عملت على مدار خمسين عاماً على تطوير خدماتها من خلال استشراف المستقبل لتحقيق أعلى مراتب النجاح.

وكرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، صناع النجاح حيث منح سموه الدرع الذهبية لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والمهندسة جميلة محمد الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذين عملوا بجد لنرى اليوم الإمارة تسطر في كل لحظة صفحات المجد والرفعة.