30 جهة تناقش أمن المعلومات واستمرارية الأعمال أثناء الطوارئ

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

تلتقي 30 جهة حكومية في الدولة لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال أثناء الطوارئ، وذلك من خلال ورشة عمل استمرت ليوم واحد باستضافة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وعقدت ورشة العمل تحت عنوان «أمن المعلومات: المخاطر المحتملة وأفضل الممارسات للاستجابة»، إذ يشارك عدد من الخبراء الوطنيين وصانعي القرار من أجل مشاركة المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية المعلومات وإدارة استمرارية الأعمال، وعرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم التي توضح أفضل الممارسات المتبناة في مواجهة مخاطر أمن المعلومات، فضلاً عن تعزيز ثقافة أمن المعلومات في الجهات الحكومية. وقال أسامة الشحي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعد أمن المعلومات ضرورياً في دولة الإمارات، إن الهدف من الأمن النووي في الدولة هو حماية المجتمع والبيئة من أية مخاطر تتعلق بالأمن النووي، وبات من الأهمية حماية المعلومات في نطاق عملنا بوصفنا الجهة الرقابية على القطاع النووي في الدولة، وتمثل ورشة العمل منصة لجمع خبراء وطنيين وصانعي القرار المتخصصين في أمن المعلومات لمناقشة الوضع الراهن والمستقبلي لحماية المعلومات وضمان استمرارية الأعمال في حال وقوع طارئ».

خطوط

وقدمت الهيئة أثناء ورشة العمل الخطوط العريضة لالتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي لضمان أمن وسلامة الإمارات من خلال وضع التشريعات لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية، وتبني دولة الإمارات حالياً أربع محطات للطاقة النووية، مما يجعلها أول دولة في العالم تقوم بذلك المشروع الكبير في ثلاثة عقود الماضية، ويحتل البرنامج النووي الإماراتي مكانة مهمة كونه يساعد على تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات الدولة التنموية.

امن المعلومات

وغطت ورشة العمل عدة مواضيع مثل أمن المعلومات: المعايير والضوابط، العلاقة بين استمرار الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وأيضاً نماذج تفاعلية لأمن المعلومات وعدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة. وحصلت الهيئة هذا العام على شهادة «أيزو 27001» لإدارة أمن المعلومات، ويعد هذا اعترافاً دولياً بجهود الهيئة والتزامها بضمان أمن المعلومات والجودة في إطار دورها الرقابي للقطاع النووي في الإمارات. واستحقت الهيئة هذه الشهادة بفضل امتثالها للمعايير الصارمة للنظام، مثل دراسة مخاطر أمن المعلومات الخاصة بها ورصد التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة، بالإضافة إلى اعتماد عملية إدارة شاملة لضمان تلبية ضوابط أمن المعلومات لاحتياجات الهيئة على نحو مستمر.