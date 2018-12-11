شرطة عجمان تطلق حملة «اترك مسافة تضمن سلامة»

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية مرورية لتوعية قائدي المركبات بترك مسافة آمان كافية خلف المركبات، لتجنب الحوادث المرورية، التي تستنزف الأرواح والممتلكات وذلك تحت شعار «اترك مسافة تضمن سلامة»، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي. وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن تنفيذ هذه الحملة جاء ضمن جهود القيادة العامة لشرطة عجمان المتواصلة لجعل الطرق أكثر أمناً، ولتحسين السلامة المرورية على الطريق، وتعزيز التكاتف المجتمعي لتخفيض نسبة الحوادث المرورية .