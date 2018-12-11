حملة نظفوا الإمارات تجمع 3.5 أطنان نفايات في الشارقة وعجمان والفجيرة

المصدر: Ⅶ دبا الفجيرة - البيان

واصلت الدورة الـ17 لحملة نظفوا الإمارات 2018 لمجموعة عمل الإمارات للبيئة تنقلها بين إمارات الدولة، حيث وصلت أمس إلى دبا الفجيرة، بعد أن أنجزت مهامها في إمارتي الشارقة وعجمان، حيث تمكن 1100 مشارك من جمع 3 أطنان من النفايات من مواقع مختلفة من الإمارتين.

وشهدت الحملة التي نظمت فعالياتها في دبا الفجيرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بمنطقة مخيم العائلات بالفقيت (مساحة تغطى 2 كيلومتر) وبمشاركة 200 متطوع مجهزين بكامل العتاد من قفازات قطنية وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل وحاويات مخصصة لجمع النفايات، جمع 500 كيلوغرام من النفايات.

بدأ الحدث برفع علم دولة الإمارات والنشيد الوطني، وتبع ذلك كلمة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، ثم تلى ذلك كلمة حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة. التي تقدمت باسم المجموعة بالشكر إلى بلدية دبا الفجيرة على شراكتهم الهادفة وتعاونهم الفعال.

كما أعربت عن امتنانها لشركة أبيلا وشركاه لتوفير المياه، ومصنع الفجيرة للبلاستيك لتوفير أكياس البلاستيك القابلة للتحلل، وشركة المراعي لتوفير العصائر كما تقدمت بشكر خاص إلى شركاء الحملة الإعلاميين راديو رأس الخيمة و جريدة جلف نيوز، وجلف توداي وجريدة الخليج.