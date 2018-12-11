بدء التسجيل في مركز رأس الخيمة للتوحّد

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعلنت سمية حارب السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، عن افتتاح مركز رأس الخيمة للتوحد خلال شهر مارس المقبل، وقالت: «تم فتح باب التسجيل بالمركز الذي يمكنه استيعاب 200 طالب وطالبة من مختلف فئات التوحد».

وأشارت إلى أن المركز الجديد تم إنشاؤه وتطويره وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تحت رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتوفير بيئة تعليمية علاجية متطورة من خلال المرافق المتطورة التي يضمها المركز، لضمان عدم حرمان أي طالب من الحصول على التعليم والاندماج في المجتمع.

وأضافت: يضم المركز غرفة الحسية بهدف زيادة التفاعل الاجتماعي بالتدريب على الأجهزة الحديثة والتي وفرها المركز لتقليل السلوكيات غير المرغوبة والعدوانية، بالإضافة لغرفة الممرضة لتوفير الرعاية الصحية ومراقبة الوضع الصحي للطلبة، ويقدم قسم التأهيل المهني برنامجاً متكاملاً للطلبة فوق 14 عاماً وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد المهن المناسبة لهذه الفئة.

وأكدت أن المركز سيضم كذلك قسم التدخل المبكر المعني برعاية أطفال التوحد حديثي الولادة حتى عمر 5 سنوات، وتقديم الخدمات الطبية والتربوية والعلاجية الطبيعية والنطقية من البرامج التربوية بهدف تنمية القدرة المعرفية والاجتماعية لهذه المرحلة العمرية والتي يتطور فيها نمو المخ لدى الطفل وإكسابه الخبرات والتفاعل مع المحيط به، كما يضم حديقة ألعاب لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الأطفال وخفض معدلات النشاط الزائد لدى بعض الحالات وزيادة القوة البدنية والذهنية من خلال تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض، بالإضافة لصالة الألعاب الرياضية والتي تضم الأجهزة الحركية والبدنية، ومسبحاً.

وقالت: «يقدم المركز خدماته التأهيلية في مجالات علاج النطق، والعلاج الوظيفي والحسي، والمهارات الحياتية والأكاديمية، وتعديل السلوك، والتربية البدنية، والدمج الاجتماعي والتأهيل والتدريب المهني، لتحقيق أهدافه بدمج الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع بنجاح، وبناء شراكة فعالة مع الأفراد والمؤسسات الذين بإمكانهم دعم عمل المركز.