بلدية العين تطرح مبادرات لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ العين - البيان

نظم فريق إسعاد الهمم ببلدية مدينة العين، فعاليات «اليوم العالمي لأصحاب الهمم 2018»، لإطلاق المبادرات الداعمة وشهد الفاعليات الشيخ سالم بن ركاض العامري، والدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية وأكثر من 500 مشارك وزائر من أصحاب الهمم ومشرفين وعارضين ومتطوعين وممثلي عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال الدكتور مطر النعيمي مدير بلدية العين في كلمته «يأتي شعار اليوم العالمي» تمكين أصحاب الهمم وضمان الشمول والمساواة منسجماً مع رسالة وأهداف بلدية مدينة العين، التي لم تدخر جهداً في سبيل تمكين الأشخاص من ذوي الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع، لمناقشة سبل المضي قدماً نحو الشمولية، والتنمية المنصفة والمستدامة.

واشتمل الحفل على تقديم 22 فقرة تضمنت مسابقات وألعاباً وورش عمل قدمها الشركاء والداعمون، بالإضافة لعرض إنجازات أصحاب الهمم العالمية والداخلية، وتكريم تلك الإنجازات والشخصيات الداعمة لها بالإضافة لتكريم الشركاء.

عرض

كما تضمنت الفقرات عرضاً للمواهب على مسرح الفعالية، بمشاركة أصحاب الهمم مع مجموعة من موظفي بلدية مدينة العين، إلى جانب محاضرات مخصصة للمراجعين توضح بعض الخدمات التي تقدمها بلدية مدينة العين لأصحاب الهمم وأسرهم.

وقدمت بلدية مدينة العين خلال الحفل، توقيعاَ مبتكراً يتناسب مع قدرات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، وهو عبارة عن لوحة شارك فيها أصحاب الهمم والحضور خلال تركيب 42 عموداً، لتشكل الأعمدة في مجملها لوحة فنية ووطنية لشعار عام زايد عرضت خلال الحفل.

وأعلنت البلدية عن تقديم عدة مبادرات في مجال دعم أصحاب الهمم، منها ترجمة الخدمات البلدية لأصحاب الهمم بلغة الإشارة وأطلس المكفوفين، في إطار سعي بلدية مدينة العين، للوصول بذوي الهمم لكافة الخدمات البلدية على قدم المساواة مع مختلف فئات المجتمع.