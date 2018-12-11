«الصحة» تطلق خدمة حجز المواعيد عبر البوابة الذكية في مستشفى صقر برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خدمة حجز المواعيد الطبية المباشرة، من خلال بوابة المريض الذكية في مستشفى صقر برأس الخيمة وخدمة طلب تقرير طبي إلكتروني في مستشفيات البراحة والذيد والفجيرة وصقر.

وتهدف الخاصية إلى إشراك المرضى في خطط الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتوفير التواصل المباشر بين المرضى المستخدمين لبوابة المريض الذكية مع مقدمي الرعاية الصحية، من خلال خاصية التراسل المتوفرة في البوابة، كما تتيح إدارة المواعيد القادمة للمريض، وحجز المواعيد المباشرة واختيار التخصص والطبيب المفضل، ويتيح للمريض شرح حالته الصحية والأعراض التي يعانيها ضمن طلب حجز الموعد، حيث يتلقى المستخدم رسالة نصية لتأكيد الموعد.

وسيتمكن المستخدم من الوصول إلى ملفه الطبي للاطلاع على نتائج التحاليل الطبية والأشعة وتحميل التقارير والملفات المرفقة في الملف الصحي على الحاسب الشخصي وطباعتها، والاطلاع على المواعيد القادمة وإضافتها على جدول مواعيده أو إلغائها، كما يتيح إدارة حسابات أفراد الأسرة.

وأشار عوض صغير الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «إلى أن إطلاق خدمات حجز المواعيد وطلب تقرير طبي إلكتروني تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتطوير نظم المعلومات الصحية ورفع نسبة التحول الإلكتروني للأنظمة الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية التابعة للوزارة بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع منظومة التميز الحكومي، ومبادرة الحكومة الذكية الإلكتروني ومؤشر سعادة المتعاملين، ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 بترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية».

وبدوره أوضح علي جمعة العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية: «إن مراجعي مستشفى صقر سيتمكنون من حجز المواعيد من خلال بوابة المريض الذكية في تخصصات عدة تشمل: طب الأطفال، طب الأسنان، والتصوير بالأشعة. كما تم إتاحة خدمة طلب تقرير طبي إلكتروني في مستشفيات البراحة والذيد والفجيرة وصقر في الوقت نفسه، مع الإشارة إلى أن خدمات بوابة المريض الذكية متوفرة حالياً لجميع مراجعي المراكز الصحية المطبق بها نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد».