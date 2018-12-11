وليّ عهد عجمان يطّلع على استعدادات «حصن الاتحاد 5»

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بديوان الحاكم اليوم على برنامج واستعدادات اللجنة المنظمة «لحصن الاتحاد 5» الذي تستضيفه الإمارة في شهر مارس المقبل وتنظمه القوات المسلحة.

استمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للعرض العسكري إلى شرح وافٍ حول ما سيتم عرضه، ومهام الجهات المختصة وخطط عملها، واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.

وأكد سموه دعمه للجنة المنظمة لإخراج هذا الحدث الكبير بالمستوى المتميز، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يؤكد دوماً على دور القوات المسلحة لأمن واستقرار البلاد، وأن دعم مثل هذه العروض واجب على كل أبناء هذا الوطن ووفاء لقواتنا المسلحة.

ووجَّه سموه كافة الجهات الحكومية بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في الإمارة تحت تصرف اللجنة المنظمة، بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الخامسة، ويعكس مكانته الهامة ويُسهم في إبراز القدرات العالية للقوات المسلحة وإمكانيات منتسبيها العسكرية في مختلف الوحدات والتشكيلات المقاتلة. وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في قدرة الجميع على إنجاح هذا الحدث من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات والدوائر المحلية والحكومية واللجنة المنظمة، من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لإنجاح العرض العسكري وتحقيق أهدافه.

من جانب آخر عقدت اللجنة التنظيمية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5» اجتماعاً آخر بديوان الحاكم بحضور مديري الدوائر والجهات المحلية والحكومية في إمارة عجمان.

وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض الذي تقيمه القوات المسلحة الإماراتية، كما تم استعراض مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.