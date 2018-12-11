دعوة لنبذ السخرية والتنمّر والتجريح على وسائل التواصل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى عدم اللجوء إلى التنمّر والسخرية والتجريح واستخدام الكلمات والتعبيرات المدمرة التي تسيء إلى الأشخاص الآخرين، مطالبة خلال جلسة «تجربتي في العالم الافتراضي»، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل إيجابية وعبارات بناءة تسهم في التحفيز وليس الهدم.

واستعرضت نادين نجيم الحائزة على لقب ملكة جمال لبنان سابقاً، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي نيشان، تجربتها الشخصية في التواصل مع المعجبين والمتابعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصورها ولقطاتها لاسيما موقع انستغرام الذي يصل عدد متابعيها من خلاله إلى أكثر من 6.3 ملايين متابع.

ورداً على سؤال حول أسباب شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت نجيم إنها وصلت إلى هذه المرحلة بسبب حب الناس وشعورهم بأن المحتوى الذي تقدمه ينطوي على المصداقية والإيجابية بعيداً عن الابتذال والسخرية والتنمّر والتعليقات السلبية المسيئة، سواء من خلال تعليقاتها أو صورها، مؤكدة أنها تسعى دائماً للتواصل مع متابعيها من خلال رسائل وتعليقات إيجابية محفزة حول القضايا المختلفة.