تلفزيون دبي وقناة سما دبي يواكبان الفعاليات واستوديو خاص من موقع الحدث

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

توج تلفزيون دبي وقناة سما دبي، شراكتهما الإعلامية للدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وقاما بنقل فعاليات الحدث، الذي أُقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظيم نادي دبي للصحافة، بمشاركة نخبة من الشخصيات الإماراتية والعربية البارزة، تتقدمهم الملكة رانيا العبد الله، قرينة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وشارك في فعاليات الدورة الثالثة، كل من الشيخ راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العربية والأجنبية الرفيعة المستوى، ضمن أكبر تجمع من نوعه في العالم، ضم أكثر من 70 متحدثاً من 25 دولة، قدموا عبر الجلسات التفاعلية خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات في مجال التواصل الاجتماعي، بحضور أكثر من 1000 مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي والمعنيين بها من مختلف القطاعات في المنطقة والعالم.

تغطية مباشرة

وقام تلفزيون دبي وقناة سما دبي بنقل فعاليات الدورة الثالثة من قمة التواصل الاجتماعي العرب، في الوقت الذي استضاف الاستوديو الخاص لتلفزيون دبي مع المذيعين: محمد الكعبي وريا رمال وفيصل الصالح وساندي مصطفى، مجموعة من الضيوف والمشاركين على الهواء مباشرة أمثال: الشيخ راشد النعيمي، منى المري، خديجة المرزوقي، حسين بن محظوظ وحنان الريمي، وعلي آل سلوم، في الوقت الذي قام مراسلو تلفزيون دبي وقناة سما دبي، والزملاء في إدارة الإعلام الرقمي، بإجراء عشرات الحوارات واللقاءات المصورة مع المشاركين في فعاليات القمة، أمثال: مراد ونتالي عثمان، تيم الفلاسي، خولة المهيري، هدى ومنى قطان، حمد قلم، عبد الواحد جمعة، منذر وطارق البوسعيدي وغيرهم.

مشاركة فاعلة

من جهة أخرى، شاركت كوكبة من مذيعي تلفزيون دبي وقناة سما دبي من مؤثري التواصل الاجتماعي، في فعاليات الدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث شارك الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم في حلقة «جولات حول العالم»، كما أدارت الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي حلقة التواصل الاجتماعي تحت عنوان «محتوى مبدع ومبتكر»، كذلك الحال بالنسبة للمذيعة ديالا مكي من تلفزيون دبي التي أدارت على مسرح «دردشات» جلسة «امتلاك صناعة الجمال، فيما قامت الإعلامية الإماراتية ديالا علي بإدارة حلقة تواصل اجتماعي تحت عنوان»تجارب عربية في ريادة الأعمال".

وواكبت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابات تلفزيون دبي وقناة سما دبي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات القمة في دورتها الثالثة، حيث تفاعل الجمهور مع مقاطع الفيديو والأخبار التي واكبت لحظة بلحظة الجلسات والحلقات المتنوعة التي تطرقت للعديد من الموضوعات ذات الصلة، في الوقت الذي شكلت مجموعة المواد الإعلامية للقمة، فرصة مثالية للتعرف إلى رؤى وأفكار رواد التواصل الاجتماعي، وفتح حوار مباشر بينهم وبين الحضور حول مجموعة من النقاشات والموضوعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت من العناصر المهمة والأدوات المؤثرة في صناعة الرأي، وذلك لتأثيرها المباشر في الحياة اليومية للمجتمع، لا سيما الشباب على وجه الخصوص.