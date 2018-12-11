شرطة أبوظبي تطلق «دورية الهجانة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «دورية الهجانة» الجديدة في إدارة الدوريات الخاصة، بقطاع الأمن الجنائي لتباشر مهام عملها الشرطي والأمني بمناطق الاختصاص المختلفة. وذلك بحضور مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي.

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال إطلاقه الدورية، اعتزاز شرطة أبوظبي بالموروث الثقافي والتراثي العريق في الإمارات وحرصها على الاستفادة من كل الإمكانات للوصول إلى مختلف المواقع لتعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

ولفت إلى أن هجانة شرطة أبوظبي تم تدريبهم وفق أفضل الممارسات المتقدمة للقيام بواجبهم الأمني لتعزيز الوقاية من الجريمة ومكافحتها والتواصل مع أفراد المجتمع في صورة محببة وقريبة إلى أنفسهم تدخل فيهم الطمأنينة والأمان والسعادة. وجرى تدريب عناصر الهجانة وفق أفضل البرامج المعتمدة عالمياً في تأهيل ورفع الكفاءة الشرطة بجميع الأعمال الميدانية ضمن رؤية شرطة أبوظبي التي تركز على ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن.

وتوظف شرطة أبوظبي كافة الإمكانيات لمواجهة الجريمة باستخدام أفضل الوسائل التي تتطابق مع الممارسات العالمية في مجال العمل الشرطي.