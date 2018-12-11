شرطة أبوظبي تحذّر من مواقع مصرفية مزوّرة

المصدر: أبوظبي - البيان

حذّرت شرطة أبوظبي من مواقع مصرفية إلكترونية مزورة، تتصيّد الضحايا وتسلب مـدّخراتهم في عمليات احتيالية بعد استدراجهم في عروض تنافسية وهمية عبر البريد الإلكتروني والهواتف المتحركة، موضحة أن تلك المواقع تشبه المواقع المصرفية الحقيقية.

ودعا العقيد عمران المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أفراد المجتمع، إلى تجنب الإفصاح بتاتاً عن بياناتهم البنكية السرية، وحتى للجهات التي يمتلكون فيها أرصدة مصرفية، أو التي تقوم بإصدار البطاقات الائتمانية.

وأشار إلى انتشار روابط تصل لعملاء البنوك تطلب منهم الإسراع في اغتنام فرص الحصول على عروض مميزة، بعد استدراجهم لتسجيل البيانات البنكية لدى المواقع المصرفية المزورة، وعادةً ما يتم ربط التسجيل بخطوات سريعة، ووقت محدد قصير يصل لدقائق معدودة، كي تنطلي الخدعة على المشتركين.

ومن العروض الوهمية التي تروجها محتوى تلك الروابط التي يتم إنشاؤها من قبل عصابات خارج الدولة: البطاقات التي تتضمن برامج «الأميال والمكافآت والمشتريات وجمع النقاط والاسترداد النقدي»، وبطاقات الإنترنت مسبقة الدفع، وغيرها من البطاقات الائتمانية التي تروّج خصومات ميسّرة.